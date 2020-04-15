"الإبراشي" عن بيع الأبحاث للطلاب في إحدى المدارس: "كارثة" (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو يظهر قيام مدير مدرسة بمحافظة القليوبية بيع الأبحاث لتلاميذ المرحلة الابتدائية نظير مبالغ مالية.





وعلق "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تواصل مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للوقوف على ملابسات الواقعة قبل الخروج على الهواء، وأكد له أنه تم وقف مدير المدرسة وسيتم التحقيق معه اليوم الأربعاء.





وأكد "الإبراشي"، أنه تم اعتماد الأبحاث للتلاميذ بديلا عن الامتحانات في ظل ما نشهده من جائحة كورونا، ومن أجل تشكيل عقول النشء والأطفال، وتابع: "ولكن من الواضح أن هناك فساد وبيزينس من نوع جديد يتمثل في بيع الأبحاث. فضيحة بالصوت والصورة. لا يمكن إطلاقا التآمر على عقول ومستقبل النشء".



