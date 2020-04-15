شفاء نجم "صراع العروش" من فيروس كورونا









نشر الممثل النرويجي كريستوفر هيفجو (41 عاما) بطل المسلسل الشهير "صراع العروش) عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي،صورة له مع زوجته أثناء قيامهما بنزهة على الأقدام بالقرب من الماء، ويبتسمان بعد خضوعهما لفترة النقاهة وكذلك الحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا.





وأكد أنه وزوجته تعافيا من المرض تماما، بعد التزامهما بالحجر الصحي خلال الأسابيع الماضية، ليصبحا خاليين من أعراض الفيروس التاجي، ويصبحا آمنين منه.





وأضاف لمعجبيه: "نعتبر أنفسنا محظوظين لأن كان لدينا أعراض خفيفة من "كوفيد-19"، نرسل حبنا وأفكارنا إلى جميع الأشخاص الذين أصابهم الفيروس وإلى كل من فقد أحباءه بسبب فيروس "كورونا" المستجد.







