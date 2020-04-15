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نقيب المحامين ناعيا الشهيد محمد الحوفي: التاريخ يكتبه الأبطال
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:47 ص
آيات عامر - أسماء قورة
نعى رجائي عطية نقيب المحامين، المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد مساء الثلاثاء، خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية بحي الأميرية في القاهرة، قائلا: "إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن".
وقال عطية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، لافتا إلى أن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن.
وتقدم بخالص العزاء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية مساء الثلاثاء، بحي الأميرية في القاهرة، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما شدد على موقف نقابة المحامين التاريخي الراسخ الداعم لكل قضايا الوطن، وفي مقدمتها خلال المرحلة الراهنة مكافحة الإرهاب من خلال الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء عليه لتحقيق استقرار الوطن وأمن المواطن.
تفاصيل استشهاد الرائد محمد الحوفي
كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.
وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.
وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.
كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.
وتم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.
من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.
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