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تامر حسني: طرح أوبريت "أنت أقوى" خلال أيام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يترقب الجهور العربي طرح أوبريت "أنت الأقوى" لنجوم الطرب والغناء الذي يجمع بين الكينج محمد منير والنجم تامر حسني وسميرة سعيد، صابر رباعي، وائل جسار، كارول سماحة، والأغنية من كلمات مدحت العدل، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب طارق العريان.

وأعلن النجم تامر حسني عن موعد صدور الكليب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلاٌ:"إنت أقوى بعد أيام إن شاء الله".

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى في القلوب ولا الورود.. هي نور الإنسانية اللي بتعدي الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد ايدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

من ناحية اخرى طرح تامر حسني ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقي، وذلك بعد انتشار السريع لفيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع، وتقول كلمات الابتهال: "انشغلنا بالرزق عن الرزاق، وانشغلنا ‏بالنعم عن المنعم، ولا بنحس بالنعمة إلا لما تروح من ‏إيدينا، يارب ارحم ضعفنا وضمة عيالنا فى حضننا، وبحق ‏قوة كن فيكون ترفع غضبك عننا".‏


تامر حسني: طرح أوبريت "أنت أقوى" خلال أيام
تامر حسني: طرح أوبريت "أنت أقوى" خلال أيام

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الكلمات المفتاحية

مزيكا محمد منير صابر رباعي سميرة سعيد تامر حسني اغنية انت الأقوي

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