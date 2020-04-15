خاص - "الفجر الفني" يكشف حقيقة زواج فارس كرم





وأجرى "الفجر الفني" بدوره اتصالًا بالمكتب الإعلامي للفنان فارس كرم للوقوف على حقيقة الأمر والذي قام بنفي كل هذه الأخبار في تصريح خاص للموقع.



وأكد: "كل الأخبار التي انتشرت غير دقيقة ومجرد شائعات مغرضة تعرض لها فارس، مؤكدَا على ان الزواج لم يتم".



تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كثيرة بشأن اعتزام النجم اللبناني فارس كرم، الزواج دون أن يخبر أحدًا.