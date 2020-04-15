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رئيس سموحة يؤكد عدم دخول نجمه في صفقات تبادلية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:26 ص
سموحة
سموحة
عبد القادر عرابي




نفى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الأخبار التي تشير إلى رحيل أحد نجوم الفريق في صفقات تبادلية، للإنتقال للأهلي أو الزمالك خلال الموسم المقبل.



وأكد عامر، أن حسام حسن مهاجم الفريق الأول بالنادي، لن يتم طرح فكرة دخوله في إحدى الصفقات التبادلية خلال الصيف القادم، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في خدماته.


وقال عامر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك ": "لن يدخل حسان حسن نجم سموحة في أي صفقات تبادلية".


ويتابع الأهلي والزمالك وضعية اللاعب مع سموحة منذ فترة بعيدة، تمهيداً للتقدم بعرض لضمه.



وكان حسام حسن قد كشف في وقت سابق، عن رغبته في الإنضمام للنادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وقال حسام حسن: "أتمنى اللعب بجوار ياسر إبراهيم لاعب الأهلي مجدداً بعد أن قضينا فترة رائعة في سموحة، واللعب للأهلي والزمالك شرف كبير لأي لاعب".


وتألق حسام حسن رفقة الفريق الأزرق هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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