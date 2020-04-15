Advertisements

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:28 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منظمة الصحة العالمية تأخرت في إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتابع "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا: "سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية"، مؤكدًا أن هناك دولًا كثيرة تضررت من كورونا.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بدأ في منطقة ووهان بالصين، وانتقل بعدها إلى باقي دول العالم، وأصاب نحو مليوني شخص، وقتل حوالي 126 ألف شخص.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة 14 مكافحة العدوي تواصل الصحه بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفجر الأطقم الطبية

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

منذ أقل من ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 إبريل: فايلر يطرد نجمي الفريق في الميركاتو.. خطف الصفقة الكبرى من أنياب بيراميدز.. قرار مفاجيء ضد عاشور وفتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يُجهز أمواله لعقد الصفقة الأغلي فى تاريخ كرة القدم

منذ أقل من ساعتين

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ ساعتين

بعد ضبط محال جزارة تبيع لحوم حمير.. رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر رسمية (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابط خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة توجه بإجراء فحوصات كورونا على الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل

"ترامب" يكشف عن دواء أظهر نتائج إيجابية لفيروس كورونا (فيديو)

خلية الأزمة الأمريكية: دراسة تخفيف إجراءات العزل والإغلاق (فيديو)

تعافي 4 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفى عزل ملوي في بني سويف

الصحة: تسجيل 160 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

توجيه عاجل من وزارة الصحة إلى الفرق الطبية بمستشفيات العزل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:24 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

12:28 ص

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

08:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي