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نوير يصدم تشيلسي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:28 ص
نوير
نوير
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، عن توجيه الألماني مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة كبيرة لنادي تشيلسي، والذي يرغب في ضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ورد عن صحيفة " إكسبريس " البريطانية اليوم، فإن نوير أصبح في طريقه لرفض العرض المقدم له من تشيلسي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن نوير بات على وشك التوصل لاتفاق مع إدارة النادي البافاري، لتجديد تعاقده.

وحاول تشيلسي ضم نوير لتدعيم مركز حراسة مرمى البلوز خلال الموسم القادم، في ظل عدم رضى مدرب الفريق فرانك لامبارد عن مستوى حارس الفريق الحالي " كيبا أريزابالاجا ".

ووقع كيبا في العديد من الأخطاء مع البلوز خلال الموسم الحالي، الأمر الذي دفع لامبارد لوضعه على دكة البدلاء كثيراً، لمصلحة الحارس الأرجنتيني المخضرم " ويلي كاباييرو".

ويستعد نوير للدخول في موسمه الأخير مع بايرن ميونخ، إذ ينتهي تعاقده في صيف عام 2021، وقامت إدارة النادي البافاري بفتح ملف تجديد عقده في وقت سابق.

وكانت المشكلة الأساسية في تجديد عقد صاحب الـ34 عاماً هي راتبه السنوي، إلا أن الطرفين يبدو وأنهما في طريقهما للتوصل لحل وسط.

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نوير نادي بايرن تشيلسي ‏بايرن ميونيخ

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