بسمة وهبة تنعي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي





ونشرت وهبة صورة البطل الشهيد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "الله يصبر أهلك يا شهيد الواجب الله يرحمك في الجنة ونعيمها يارب".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه يارب، اللهم عليك بالارهاب وينتقم منهم.





يذكر أن التعامل مع الخلية الإرهابية بالأميرية أسفر عن تصفية عناصرها، كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.





وتم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.







نعت الاعلامية بسمة وهبة، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد الواجب في الأحداث التي شهدتها منطقة الأميرية أمس إثر عملية تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب وخلية إرهابية.