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"شوية دندنة".. أحمد شيبة يغني "سامحني خلاص" لإيهاب توفيق عبر "إنستجرام" (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان أحمد شيبه جمهوره فيديو جديد له خلال أدائه أغنية "سامحني خلاص" لإيهاب توفيق، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق أحمد شيبه على الفيديو قائلًا: "شوية دندنة على الماشى.. مساءكم ورد وهنا يا أحلى جمهور فى الدنيا". 

في سياق منفصل انتهى احمد شيبه من تسجيل أغنية مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال، والأغنية تحمل اسم "أصيل"، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر طرحها في الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل على قناة الحياة أو داخل أحداث المسلسل.

ويعرض المسلسل على شاشة الحياة، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة في ظل ما يقدمه من مادة درامية جديدة، بالإضافة إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح ورقة رابحة في المواسم الرمضانية الأخيرة.

مسلسل "الفتوة" يشارك في بطولته كل من ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، عادل الفار، مها نصار، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولي، مجدى فكرى، أحمد خليل، صفوة، عهدي صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي..



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