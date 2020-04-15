'الإعلاميين' تنعى شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي

تقدمت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري، في وفاة شهيد الواجب الوطني المقدم شرطة محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد خلال أداء واجبه المقدس في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية .





وأكدت نقابة الإعلاميين في بيان لها، وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد، مع كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رجال الجيش والشرطة البواسل، وذلك في مواجهاتهم الشاملة ضد الإرهاب، الذي ينتهجهه أعداء الوطن في الداخل والخارج.





وقال "سعدة" إن تلك العمليات الإرهابية والإجرامية، لن تزيد الشعب المصري بأسره، إلا إصرارًا وعزيمة على اجتثاث تلك العناصر الإجرامية، وإنفاذ القانون، لينعم كل مواطن بالأمن والأمان.





وأضاف أن المصريون يستمرون في بناء دولتهم الحديثة التي بدأوا البناء فيها من وقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية.





ومن جانبة طالب محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، كافة القوى السياسية وأبناء الوطن، للتكاتف والاصطفاف لدعم القوات المسلحة والشرطة المصرية، والوقوف خلف مؤسسة الرئاسة في حربها ضد الإرهاب، والمحافظة على مكتسبات الدولة المصرية.





وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.





وأعلنت الوزارة في بيان لها، عن ورود معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.





وأضافت الوزارة أنها رصدت عناصر تلك الخلية، وقامت بالتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية، ٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.





وأكدت أن التعامل أسفر أيضًا عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.



