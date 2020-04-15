Advertisements

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:45 ص
صورة للإرهابيين
صورة للإرهابيين
أمنية فوزي
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، صورًا أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث منطقة الأميرية بالقاهرة.

تفاصيل استشهاد المقدم محمد الحوفي

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية
شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الحوفي ضباط مكافحة الإرهاب بوابة الفجر الفجر الأميرية الإرهاب أخبار

أخبار تهمك

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تشرده في شوارع المغرب.. "mbc 5" تنهي أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 11 ساعة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد ضبط محال جزارة تبيع لحوم حمير.. رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر رسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

المركز المصري للفكر ينعي الشهيد محمد فوزي الحوفي

المصرية لمساعدة الأحداث تنعي شهيد الواجب الوطني محمد الحوفي

نقيب المحامين ناعيا الشهيد محمد الحوفي: التاريخ يكتبه الأبطال

بسمة وهبة تنعي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

'الإعلاميين' تنعى شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

11:24 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي