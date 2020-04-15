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ممرضة متعافية من كورونا: "كل اللي حولية ابتعدوا عني"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:19 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
أعربت سهير محمد سليمان، ممرضة متعافية من فيروس كورونا، عن حزنها الشديد والإحباط عقب ثبوت إصابتها، مضيفة:"كنت محبطة جدًا لأن فور إثبات إصابتى ابتعد عنى الجميع، لدرجة أن ذلك أثر على أبنائي وكل من تربطه علاقة بى، أصحاب عيالى كشو منهم رغم أن تحاليلهم سلبية".

وأضافت "سهير محمد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشهد استقبالها عقب خروجها من المستشفى ووصولها إلى المنزل جعلها تشعر بفرحة شديدة بعد أن كانت فى حالة إحباط لا توصف.

وأكدت الممرضة المتعافية، أنها أصيبت بمعهد الأورام خلال رحلة علاج أبنها الذى يعانى من ورم فى قدمه وكانت تصطحبه إلى المعهد من أجل توقيع الكشف عليه، لافتة إلى أنها فور علمها بأن هناك إصابات بمعهد الأورام، وتعليمات الدولة، وتابعت:"قلت لما أطلع مستشفى الحميات ورغم أن حالتى كانت عادية ولم تظهر عليا أية اعراض طلبوا منى البقاء لمدة 24 ساعة".

واستكملت الممرضة المتعافية من كورونا، أنه بعد سحب العينات منها، تبين إصابتها بفيروس كورونا، تم تحويلها إلى مستشفى العزل، لتلقى العلاج، مشيدة بدور الاطباء والممرضين فى مواجهة فيروس كورونا، ومواصلة عملهم على مدى الساعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

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