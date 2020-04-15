أحمد ناجي ينصح عواد بالرحيل عن الزمالك

وجه أحمد ناجي مدرب حراس سموحة، نصيحة لمحمد عواد حارس مرمي الزمالك، بعد ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة قبل توقف الموسم الكروي.





وقال ناجي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "أرى أن الزمالك يحتاج لوجود حارسين من أصحاب الخبرة بالإضافة إلى حارس صاعد".





وتابع تصريحاته: "أعتقد أن الأفضل رحيل محمد عواد سواء على سبيل الإعارة أو البيع، حتى يحصل على الفرصة كاملة مع فريق آخر، بعد ازدحام مركز حراسة المرمي في الزمالك بعد التعاقد مع 3 حراس دفعة واحدة بداية الموسم".





وأكد "ناجي" أن الأهلي لا يح تاج للتعاقد مع حارس مرمي في الوقت الحالي، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في علي لطفي، بالإضافة للحارس الصاعد مصطفي شوبير والذي يمتلك إمكانيات فنية وشخصية قوية تناسب الأهلي.





وأوضح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق أنه في حالة ضم حارس جديد للأهلي لن يحصل على فرصة المشاركة.