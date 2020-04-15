محمد أبوالعينين ينعي الشهيد الحوفي: تاريخ مخلد لا يغيب عن الوجدان

نعى النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب المقدم البطل، محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد مساء أمس فداءً للوطن الغالي، مشددًا على أن "الشهادة في سبيل الوطن مجدُ لا يضاهيه مجدُ، وفخرُ يتمادى في عظمته وسموه، وحياة تنبثق من روح البطولة، وتاريخ مُخلد لا يغيب عن الوجدان".





أكد "أبوالعينين"، أن مصر بما تملكه من أبطال أوفياء، وجنود مخلصين، يدفعون أرواحهم فداءً لها وتسيل دماءهم للزود عنها، ستظل شامخةً أبد الدهر أبيّةً في وجه الطغاة، وعصيةً على جماعات الظلام وقوى الإرهاب الغاشم.





ولفت النائب البرلماني، إلى أن ما تبذله قوات الشرطة الوفية من تضحيات وما تحققه القوات المسلحة الباسلة من بطولات سيذكرها التاريخ بمزيد من التبجيل والإعزاز، وترويه الأجيال فخرا وتتناقله الألسنة عزًا وانتصارا.





وشدد على أن كلمات العزاء، ومشاعر الأسى، لن توفي حق من مات لأجل الوطن، لكن مصر لا تنسى من عاش لها مخلصا، واستشهد وفيًا، داعيا الله أن يتقبله شهيدا، ويحفظ مصر من كيد الكائدين، ودنس المعتدين، ويلهم أهله الصبر والسلوان.





تفاصيل استشهاد محمد الحوفي

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.





وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.





وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.





كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.





تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.



