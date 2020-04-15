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نادي القضاة ينعي المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:33 ص
الشهيد محمد الحوفي
الشهيد محمد الحوفي
هدير حمزة
نعى نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، معربا عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولوزارة الداخلية.

وأكد "قضاة مصر"، تضامنهم مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل شجاعة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، حتى في أحلك الظروف مشددين على أنهم، العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة:" إن نادي القضاة يشيد بدور الشرطة البطولي الذي يقومون به، ويثمن جهودهم في اكتشاف وتتبع ورصد والتعامل مع البؤر الإرهابية قبل تنفيذها مخططاتها الخبيثة، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث هذه البؤر السرطانية من جذورها، داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.


كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.

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