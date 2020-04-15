نادي القضاة ينعي المقدم محمد الحوفي

نعى نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، معربا عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولوزارة الداخلية.





وأكد "قضاة مصر"، تضامنهم مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل شجاعة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، حتى في أحلك الظروف مشددين على أنهم، العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.



وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة:" إن نادي القضاة يشيد بدور الشرطة البطولي الذي يقومون به، ويثمن جهودهم في اكتشاف وتتبع ورصد والتعامل مع البؤر الإرهابية قبل تنفيذها مخططاتها الخبيثة، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث هذه البؤر السرطانية من جذورها، داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.

