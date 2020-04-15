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خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حادث الأميرية الإرهابي دليل على أن حماية الوطن لن يغفل عنه رجال الجيش والشرطة، لافتًا إلى أننا كنا أمام خلية شديدة الخطورة.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc" أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن نفذت عملية ناجحة في القضاء على البؤرة الإرهابية بالأميرية، فهي عملية استباقية، لافتًا إلى أنهم كانوا يخططون لتفيذ عمليات لاستهداف المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن وصول الجهاز الوطني إلى معلومات عن المكان في الوقت المناسب فهي نقطة نجاح متميزة، مضيفا أنهم يستغلون الاضطراب الذي يعيشه العالم في هذا التوقيت، إلا أن رجال الأمن لا يغفلون عن أن هناك مجموعة خارجة عن الشرعية، ومباديء الإنسانية.

تفاصيل استشهاد المقدم محمد الحوفي

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.

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