خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حادث الأميرية الإرهابي دليل على أن حماية الوطن لن يغفل عنه رجال الجيش والشرطة، لافتًا إلى أننا كنا أمام خلية شديدة الخطورة.





وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc" أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن نفذت عملية ناجحة في القضاء على البؤرة الإرهابية بالأميرية، فهي عملية استباقية، لافتًا إلى أنهم كانوا يخططون لتفيذ عمليات لاستهداف المواطنين خلال الفترة المقبلة.



وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن وصول الجهاز الوطني إلى معلومات عن المكان في الوقت المناسب فهي نقطة نجاح متميزة، مضيفا أنهم يستغلون الاضطراب الذي يعيشه العالم في هذا التوقيت، إلا أن رجال الأمن لا يغفلون عن أن هناك مجموعة خارجة عن الشرعية، ومباديء الإنسانية.



