بعد واقعة الأميرية.. خبير قانوني يوضح عقوبة تمويل الإرهاب

دماء رجال الشرطة والقوات المسلحة روت وما زالت تروي أرض الوطن، في معاركهم الباسلة مع العناصر التكفيرية، والتي عانت مصر من أفعالهم الدنيئة في الفترة الأخيرة، ولكن دائما ما تسطيع رجالنا بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، في التصدي لتلك العناصر.





وتابعنا اليوم، واحدة من إحدى تلك الوقائع، والتي استشهد فيها رجل الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وأصيب ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، في هجوم على وكر إرهابي بمنطقة الأميرية.





واهتمت "الفجر"، بعرض العقوبة القانونية، للعمل الإهابي والانضمام لجماعة إرهابية، حيث صرح حسام الجعفري المستشار القانوني قائلا: إن المادة ١٢ من قانون مكافحة الإرهاب، نصت على: (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة).





وتابع "الجعفري"، أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.





وأشار المحامي، أن القانون نص على عقوبه جريمة تمويل الإرهاب، حيث نصت المادة ١٤ على: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي".





وأضاف أن في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.





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