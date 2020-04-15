بكلمات مؤثرة.. محمد إمام ينعي الشهيد المقدم محمد الحوفي





نعى الفنان محمد إمام الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد في واقعة تبادل إطلاق النار مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الشهيد البطل.. المقدم محمد الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".جدير بالذكر أن محمد إمام حقق نجاحات كبيرة من خلال فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه.والفيلم من بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل واحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى