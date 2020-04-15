Advertisements

بكلمات مؤثرة.. محمد إمام ينعي الشهيد المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

نعى الفنان محمد إمام الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد في واقعة تبادل إطلاق النار مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الشهيد البطل.. المقدم محمد الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

جدير بالذكر أن محمد إمام حقق نجاحات كبيرة من خلال فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه.

والفيلم من بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل واحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى

أخبار تهمك

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تشرده في شوارع المغرب.. "mbc 5" تنهي أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ضبط محال جزارة تبيع لحوم حمير.. رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر رسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

11:24 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي