بعد تشرده في شوارع المغرب.. "mbc 5" تنهي أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب (فيديو)





أعلن الإعلامي شريف عامر، عبر برنامجه "يحدث في مصر "تدخل قناة MBC 5" لإنهاء أزمة نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب (نور) بعد مروره بضائقة مالية.وكان نور نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، كان قد أعلن عن تشرّده في شوارع المغرب، التي يقيم فيها منذ أكثر من 20 عامًا، وطرده من الشقة التي يسكن فيها بسبب ضائقة مالية.وذكر نور في تصريحات تلفزيونية، إن أحد أصدقائه منحه شقة في عمارة يملكها، وظل في هذا السكن لمدة 12 عامًا، إلا أنه بعد وفاة صديقه تفاجأ بأن زوجته أتت ومعها آخرون لطرده من الشقة، قائلًا: "جاءت حرم صديقي الراحل وأخرجوني من الدار دون مراعاة لصحتي أو سني الكبير أو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".