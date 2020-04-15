Advertisements

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن زينب صدقي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

يصادف اليوم الموافق الخامس عشر من إبريل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زينب صدقي، والتي قدمت لنا عدة أعمالًا مميزة ظلت محفورة في أذهاننا حتى الآن.

وفي هذا التقرير، يستعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات التي لاتعرفها عن زينب صدقي.

اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي وولدت في أسرة محافظة، وقد بدأت التمثيل عام 1917.

وفي عام 1926 حصدت الجائزة الأولى بتفوق في التمثيل الدرامي في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحي، وتفوقت في المسرحيات الناطقة بالفصحى.

وعملت في مسرح رمسيس ومسرح الريحاني وفرقه عبد الرحمن رشدي، تبنت طفلة يتيمة الأبوين هي ميمي صدقي التي عاشت في لبنان منذ بداية السبعينيات، وتزوجت، باعتبارها أن زيجتها الوحيدة لم تستمر سوى ستة أشهر، ساعدتها ملامح وجهها الطيب أن تؤدى دور الأم، والحماة في أغلب أفلامها، فهي الناظرة الطيبة في فيلم عزيزة، هي الأم المصرية في فيلم بورسعيد، والجارة الطيبة في فيلم البنات والصيف، وفي فيلم سنوات الحب كانت في أحسن حالاتها.

ومن أشهر أعمالها صغيرة على الحب وعاطف الطيب والراهبة والبنات والصيف وغيرها، وتوفيت يوم 23 مايو عام 1993.

أخبار تهمك

بعد تشرده في شوارع المغرب.. "mbc 5" تنهي أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد ضبط محال جزارة تبيع لحوم حمير.. رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر رسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 7 ساعات

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

11:24 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي