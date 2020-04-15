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تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 2020، علي كافة محافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب 
تكون مثيرة للرمال أحيانًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.


ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إننا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ومع تقدم ساعات النهار نشعر بارتفاع درجات الحرارة، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه.

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن هناك فارق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل لأكثر من 10 درجات مئوية مما يؤدي لإصابة المواطنين بنزلات البرد.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام لتصل لـ 28-29 على القاهرة والوجه البحري.

وجدد تحذيره من الشبورة المائية في الصباح الباكر باعتبارها الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وناشد "شاهين" بالقيادة بهدوء في أثناء الشبورة، موضحا أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة اليوم على مناطق من وسط سيناء فقط، وتنعدم فرص الامطار على باقي أنحاء الجمهورية.

تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات
تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

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