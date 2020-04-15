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لأول مرة منذ ظهور كورونا ببورسعيد.. المحافظة تسجل "صفر" إصابات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
سجلت محافظة بورسعيد، "صفر" للتحاليل التي تم سحبها من حوالي 50 شخصًا تم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعزلهم بمستشفى العزل في "الحميات والمبرة" منذ ظهيرة الثلاثاء.

وعلمت "الفجر"، من مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، خلو المحافظة اليوم من أية حالات إيجابية بعد إجراء تحليل PCR لما يقرب من 50 شخصًا، ويعتبر هذا هو اليوم الأول لعدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره في بورسعيد.

وتجري محافظة بورسعيد، عدة إجراءات احترازية ووقائية داخل جميع المنشآت الحكومية والمصانع من تطهير وتعقيم عن طريق بوابات، بالإضافة إلى إغلاق العمل بالشواطئ، وتشديد الدوريات والكمائن الثابتة من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد لتنفيذ الحظر.

الوضع الوبائي في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.

اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.

ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

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وفاة 14 مكافحة العدوي مستشفى عزل تواصل الصحه بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفجر الاحترازية الأطقم الطبية

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