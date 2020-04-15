لأول مرة منذ ظهور كورونا ببورسعيد.. المحافظة تسجل "صفر" إصابات

سجلت محافظة بورسعيد، "صفر" للتحاليل التي تم سحبها من حوالي 50 شخصًا تم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعزلهم بمستشفى العزل في "الحميات والمبرة" منذ ظهيرة الثلاثاء.





وعلمت "الفجر"، من مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، خلو المحافظة اليوم من أية حالات إيجابية بعد إجراء تحليل PCR لما يقرب من 50 شخصًا، ويعتبر هذا هو اليوم الأول لعدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهوره في بورسعيد.





وتجري محافظة بورسعيد، عدة إجراءات احترازية ووقائية داخل جميع المنشآت الحكومية والمصانع من تطهير وتعقيم عن طريق بوابات، بالإضافة إلى إغلاق العمل بالشواطئ، وتشديد الدوريات والكمائن الثابتة من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد لتنفيذ الحظر.



