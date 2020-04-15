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فايلر يحدد بديل أحمد فتحي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمسكه بضرورة التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.

ويرى فايلر أن المحمدي أنسب من يعوض رحيل أحمد فتحي، وعبر عن عدم رغبته في ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز.

وقامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بإبلاغ المدرب السويسري أنه في حال تعثر المفاوضات مع الإسماعيلي لضم المحمدي سيكون لاعب الفريق المعار باسم علي له الأولوية في العودة من جديد وإنهاء إعارته مع الجونة.

وأصر فايلر على بموقفه بشأن باسم علي وفي حال عودته سيكون قرارًا إداريًا وليس فنيًا وهو ما وافقت عليه لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، خاصة أنها ترى أن باسم علي في حالة استعادة لياقته وفورمته سيكون مفيد جدا عن اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي.

وفي سياق متصل، رفض مدرب الأهلي ضم لاعب وسط مدافع بعد رحيل حسام عاشور مؤكداً أنه لا يحتاج إلى تدعيم في مركز الوسط، وذلك لوجود أكثر من لاعب خاصة بعد اكتمال شفاء المصابين حمدي فتحي وكريم نيديفيد ومحمد محمود بجانب الثنائي عمرو السولية واليو ديانج، لتغلق اللجنة ملف لاعب الوسط بناء على طلب المدير الفني للفريق.

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فتحي فايلر الأهلي

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