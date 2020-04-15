مع اقتراب رمضان.. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها الراحل













أحييت الفناتة إيمي طلعت زكريا، ذكري وفاة والدها الراحل الفنان طلعت زكريا، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت صورة لوالدها الراحل مكتوب عليها: "كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم"، كما علقت قائلة: "كل سنة وأنت فى الجنة طيب يا راجل يا طيب".وعلق أحد المتابعين: "ربنا برحمه ويسكنه فسيح جناته".يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "إيمي طلعت زكريا"، في مسلسل "بت القبايل'' الذي يناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية.وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من سميرة عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وأخرون، وإخراج "حسني صالح".