أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

توافد أقارب الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أمس الثلاثاء، أثناء مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة؛ على منزل الأسرة بمسقط رأسه في دمنهور بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول جثمان الشهيد وتشييعه لمثواه الأخير.





وأعرب شاكر الحوفي عمدة قرية الصفاصيف، نجل عم الشهيد، عن حزنه فور تلقي الخبر ووصفه بـ"الصاعقة"، مشيرا إلى أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين أفراد العائلة، معقبا: "طول عمره بيحب الوطن وكان نفسه يستشهد فداءً وحمايةً للوطن من الإرهاب والأعداء، ومايغلاش على مصر كل شباب العائلة".





وأضاف عطية الحوفي، أحد أقارب الشهيد، قائلا: "فور سمعنا الخبر ونحن في صدمة لمفارقة خيرة شباب العائلة، وتوافدنا على منزله انتظارا لوصول جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير"، مشيرا أن لديه طفلتان "مريم" 6 سنوات، "خديجة" 3 سنوات، وزوجته ربة منزل، ووالده بالمعاش "مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا"، ووالدته بالمعاش "موظفة بوزارة العدل سابقا".





وفي سياق متصل، قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه السكرتير المساعد، واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.





وثمن محافظ البحيرة، بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد في التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن، مشيرا أن بطولته ستظل دائما في قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة.





ونعى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، مؤكدا أن تلك المحاولات الإرهابية الغاشمة لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهاب، وأنها لن تنال من وحدة نسيجنا الوطني، وأن المصريين جميعا يقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة قوى الشر.





تفاصيل استشهاد المقدم محمد الحوفي





كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.





وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.





وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.





كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.





تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.



