Advertisements

نجل عم الشهيد الحوفي: مايغلاش على مصر كل شباب العائلة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:40 ص
إسلام أمين
أعرب شاكر الحوفي عمدة قرية الصفاصيف، نجل عم الشهيد، المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أمس الثلاثاء، أثناء مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة؛ عن حزنه فور تلقي الخبر ووصفه بـ"الصاعقة".

وأشار "الحوفي"، إلى أن الشهيد الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين أفراد العائلة، معقبا: "طول عمره بيحب الوطن وكان نفسه يستشهد فداءً وحمايةً للوطن من الإرهاب والأعداء، ومايغلاش على مصر كل شباب العائلة".

كان أقارب الشهيد توافدوا على منزل الأسرة بمسقط رأسه في دمنهور بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول جثمان الشهيد وتشييعه لمثواه الأخير.

وقال عطية الحوفي، أحد أقارب الشهيد، فور سمعنا الخبر ونحن في صدمة لمفارقة خيرة شباب العائلة، وتوافدنا على منزله انتظارا لوصول جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير، مشيرا أن لديه طفلتان "مريم" 6 سنوات، "خديجة" 3 سنوات، وزوجته ربة منزل، ووالده بالمعاش "مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا"، ووالدته بالمعاش "موظفة بوزارة العدل سابقا".

وفي سياق متصل، قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه السكرتير المساعد، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

وثمن محافظ البحيرة، بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد في التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن، مشيرا أن بطولته ستظل دائما في قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة.

ونعى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، مؤكدا أن تلك المحاولات الإرهابية الغاشمة لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهاب وأنها لن تنال من وحدة نسيجنا الوطني، وأن المصريين جميعا يقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة قوى الشر.

تفاصيل استشهاد المقدم محمد الحوفي

كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.
نجل عم الشهيد الحوفي: مايغلاش على مصر كل شباب العائلة
نجل عم الشهيد الحوفي: مايغلاش على مصر كل شباب العائلة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الحوفي بوابة الفجر الفجر الشهيد الحوفي

أخبار تهمك

بعد ضبط محال جزارة تبيع لحوم حمير.. رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر رسمية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تشرده في شوارع المغرب.. "mbc 5" تنهي أزمة نجل الفنان محمد عبد المطلب (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 11 ساعة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

المركز المصري للفكر ينعي الشهيد محمد فوزي الحوفي

نقيب المحامين ناعيا الشهيد محمد الحوفي: التاريخ يكتبه الأبطال

بسمة وهبة تنعي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

محمد أبوالعينين ينعي الشهيد الحوفي: تاريخ مخلد لا يغيب عن الوجدان

بعد واقعة الأميرية.. خبير قانوني يوضح عقوبة تمويل الإرهاب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 ص

شاهد.. صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

11:24 م

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

06:49 م

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي