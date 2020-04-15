نجل عم الشهيد الحوفي: مايغلاش على مصر كل شباب العائلة

أعرب شاكر الحوفي عمدة قرية الصفاصيف، نجل عم الشهيد، المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أمس الثلاثاء، أثناء مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة؛ عن حزنه فور تلقي الخبر ووصفه بـ"الصاعقة".

وأشار "الحوفي"، إلى أن الشهيد الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين أفراد العائلة، معقبا: "طول عمره بيحب الوطن وكان نفسه يستشهد فداءً وحمايةً للوطن من الإرهاب والأعداء، ومايغلاش على مصر كل شباب العائلة".





كان أقارب الشهيد توافدوا على منزل الأسرة بمسقط رأسه في دمنهور بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول جثمان الشهيد وتشييعه لمثواه الأخير.





وقال عطية الحوفي، أحد أقارب الشهيد، فور سمعنا الخبر ونحن في صدمة لمفارقة خيرة شباب العائلة، وتوافدنا على منزله انتظارا لوصول جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير، مشيرا أن لديه طفلتان "مريم" 6 سنوات، "خديجة" 3 سنوات، وزوجته ربة منزل، ووالده بالمعاش "مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا"، ووالدته بالمعاش "موظفة بوزارة العدل سابقا".





وفي سياق متصل، قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه السكرتير المساعد، بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.





وثمن محافظ البحيرة، بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد في التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن، مشيرا أن بطولته ستظل دائما في قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة.





ونعى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، مؤكدا أن تلك المحاولات الإرهابية الغاشمة لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهاب وأنها لن تنال من وحدة نسيجنا الوطني، وأن المصريين جميعا يقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة قوى الشر.