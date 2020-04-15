أحمد فتحي لـ"الفجر الفني": سعيد بمشاركتي في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".. وهؤلاء مثلي الأعلى بالتمثيل (حوار)



وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان أحمد فتحي، ليحدثنا عن تجربته في المسلسل الرمضاني "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" قائلا: إن الشئ الذي جذبه للمشاركة في هذا المسلسل هو الورق المكتوب بشكل جميل.



وأضاف: "أما العامل الأكبر الذي دفعني لأن أشارك فيه هو وجود أخواتي وحبايبي محمد عبد الرحمن و محمد سلام، الذي يجب أن أكون معهم وأدفعهم للأمام وسعيد جدًا بمشاركتي معهم.



وتابع: "كواليس العمل كانت مليئة بالجدية مع وجود الأجواء اللطيفة والمليئة بالضحك والمرح مع أصحابي وحبايبي".



وأفصح عن أساس اختياره لأدواره قائلا: "الأساس الذي أوافق عليه لدوري هو معيار جودة العمل".



وكشف عن الشخصية الذي يتمنى أن يجسدها خلال الفترة المقبلة معبرًا عن أمله في تجسيد جميع الشخصيات التي لم يلعبها من قبل في أعماله.



ولفت إلى أن مثله الأعلى في مجال التمثيل هو أي فنان ذو موهبة كبيرة، ودائما على سعي لتقديم أفضل ما لديه في المجال الفني.



وأضاف قائلًا: "تمنيت العمل مع جميع فناني الزمن الجميل وأتمنى حاليًا العمل مع جميع العظماء والموهوبين في المجال الفني".



وأوضح كيفية قضائه وقته في ظل ظروف هذا الحجر المنزلي، حيث أشار إلى أنه يقرأ كثيرًا ويشاهد الأفلام التي لم يشاهدها من قبل بالإضافة الى مشاهدته عدة أفلام للمرة الثانية، كما يسأل بالطبع على أصدقائه.



واختتم: "أتمنى أن تنتهي هذه الغمة وتزال عنا على خير وسلام، وبعد الانتهاء من هذه الأزمة أطمح في مقابلة جميع أصدقائي وعائلتي ونسافر الى أي مكان نقضي فيه بعضا من الوقت مثلما كان يحدث في الأيام الماضية".













كومديان أثبت حضوره على الشاشة ونال محبة وإعجاب الجمهور لما يمتاز من خفة الدم في أداء أدواره، حيث جسد العديد من الشخصيات التي نالت استحسان النقاد والجمهور.