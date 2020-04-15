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محافظ البحيرة يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد واقعة الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:24 ص
المحافظ يقدم العزاء
المحافظ يقدم العزاء
إسلام أمين
قدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه السكرتير المساعد، واجب العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد أمس الثلاثاء، أثناء مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة؛ مؤكدا أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

وثمن محافظ البحيرة، بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد في التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن، مشيرا أن بطولته ستظل دائما في قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة.

كان أقارب الشهيد توافدوا على منزل الأسرة بمسقط رأسه في دمنهور بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول جثمان الشهيد وتشييعه لمثواه الأخير.

وأعرب شاكر الحوفي عمدة قرية الصفاصيف، نجل عم الشهيد، عن حزنه فور تلقي الخبر ووصفه بـ"الصاعقة"، مشيرا إلى أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين أفراد العائلة، موضحا: "طول عمره بيحب الوطن وكان نفسه يستشهد فداءًا وحمايةً للوطن من الإرهاب والأعداء، ومايغلاش علي مصر كل شباب العائلة".

وأضاف عطية الحوفي، أحد أقارب الشهيد: "فور سماعنا الخبر ونحن في صدمة لمفارقة خيرة شباب العائلة، وتوافدنا على منزله انتظارا لوصول جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير"، مشيرا إلى أنه لديه طفلتان، وهما: "مريم" 6 سنوات، "خديجة" 3 سنوات، وزوجته ربة منزل، ووالده بالمعاش -مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا-، ووالدته بالمعاش -موظفة بوزارة العدل سابقا.

ونعى الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي، مؤكدا أن تلك المحاولات الإرهابية الغاشمة لن تزيد المصريين إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهاب وأنها لن تنال من وحدة النسيج الوطني، وأن المصريين جميعا يقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة قوى الشر.

تفاصيل استشهاد المقدم محمد الحوفي
كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقال الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

من جانبه، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية؛ حيث انتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر، وفردي شرطة من ذات القطاع.

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