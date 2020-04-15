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مدرب الزمالك يتمسك ببقاء صبحي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أبدى عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بتواجد محمد صبحي، مع المطالبة بضرورة التخلص من أحد حراس الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجهز مدرب حراس المرمى لإبلاغ المدير الفني بضرورة الاستغناء عن أحد الحراس الكبار "محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل"، مع الاحتفاظ بمحمد صبحي كحارس ثالث بالفريق، ولكنه لم يحدد اسم الحارس الراحل عن صفوف الفريق، حتى الآن.

وشدد مدرب حراس الزمالك على رغبته في تواجد حارسين فقط وإعارة الثالث، مؤكدا أنه سيبلغ المدير الفني بذلك، على أن يتخذ المجلس الأبيض قراره في هذا الشأن، قبل تحديد اسم الحارس الراحل.

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