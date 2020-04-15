صحيفة إسبانية تكشف دور مانشستر يونايتد في تعقيد ميركاتو ريال مدريد









أشارت تقارير صحيفة إسبانية عن الدور الذي يلعبه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تعقيد ميركاتو نادي ريال مدريد.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد دائما ما كان نداً قوياً لريال مدريد في المنافسة على الصفقات القوية.





وتابعت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد دخل في سباق التعاقد بقوه على ضم إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.





وواصلت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد قد يتعنت في بيع الفرنسي بول بوجبا في الصيف المقبل، خصوصا بعد رغبة ريال مدريد في التوقيع مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وكان مانشستر يونايتد قد تفوق على ريال مدريد في الانتقالات الشتوية الماضية بعد التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز.