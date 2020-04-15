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محمد رمضان يروج لـ"مين يلومنا" لأحمد سعد الأغنية الدعائية لـ "البرنس" (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد من مسلسله الرمضاني البرنس وروج للأغنية الدعائية للعمل بعنوان "مين يلومنا" وهي من غناء النجم أحمد سعد، وأعلن عن إطلاقها خلال ساعات على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلق رمضان قائلًا: اليوم على قناتي الرسمية بموقع اليوتيوب مين يلومنا الأغنية الدعائية للبرنس غناء أحمد سعد.

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، وهو من تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.

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