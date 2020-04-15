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تشييع جثمان متوفى كورونا في "كوم حمادة" بالبحيرة (صور)
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:26 ص
إسلام أمين
شيع، قبل قليل، أسرة أول ضحية لفيروس كورونا بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى مثواه الأخير، بعد أن توفي بمستشفى كفر الزيات للحجر الصحي.
وأدى عدد محدود من أفراد العائلة صلاة الجنازة على مسافة من سيارة الإسعاف القادم فيها الجثمان، مرتدين الكمامات الطبية، وتم رشهم بالمطهرات ووقفوا على مسافات متباعدة أثناء أداء الصلاة وسط وجود أمني مكثف على مداخل ومخارج القرية.
كان العميد عبدالله المليجي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أكد أن الوحدة المحلية ومديرية الصحة والأجهزة المعينة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل دفن جثمان أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمركز كوم حمادة.
وأوضح رئيس مدينة كوم حمادة، أن الوحدة المحلية قامت بتسليم المستشفى صندوقًا خشبيًا لوضع الجثمان به، كما تم رش وتعقيم قرية الضحية ومنطقة المقابر كإجراء احترازي ووقائي، وتم تسليم الشخص الذي سيقوم بدفن ضحية كورونا بالقرية بدلة وقائية كاملة لارتدائها لدفن الجثمان، لافتا إلى أنه سوف يتم رش وتعقيم القرية عقب عملية دفن الجثمان كإجراء احترازي ووقائي.
الوضع الوبائي في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 14 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.
اجتماع بـ"الفيديوكونفرانس"
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في 4 مستشفيات عزل: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.
كما وجهت بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.
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