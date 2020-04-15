تشييع جثمان متوفى كورونا في "كوم حمادة" بالبحيرة (صور)

شيع، قبل قليل، أسرة أول ضحية لفيروس كورونا بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى مثواه الأخير، بعد أن توفي بمستشفى كفر الزيات للحجر الصحي.





وأدى عدد محدود من أفراد العائلة صلاة الجنازة على مسافة من سيارة الإسعاف القادم فيها الجثمان، مرتدين الكمامات الطبية، وتم رشهم بالمطهرات ووقفوا على مسافات متباعدة أثناء أداء الصلاة وسط وجود أمني مكثف على مداخل ومخارج القرية.





كان العميد عبدالله المليجي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أكد أن الوحدة المحلية ومديرية الصحة والأجهزة المعينة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل دفن جثمان أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمركز كوم حمادة.





وأوضح رئيس مدينة كوم حمادة، أن الوحدة المحلية قامت بتسليم المستشفى صندوقًا خشبيًا لوضع الجثمان به، كما تم رش وتعقيم قرية الضحية ومنطقة المقابر كإجراء احترازي ووقائي، وتم تسليم الشخص الذي سيقوم بدفن ضحية كورونا بالقرية بدلة وقائية كاملة لارتدائها لدفن الجثمان، لافتا إلى أنه سوف يتم رش وتعقيم القرية عقب عملية دفن الجثمان كإجراء احترازي ووقائي.



