آخر تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز





وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة وبفارق 19 نقطة عن حامل لقب البطولة نادي مانشستر سيتي ويتبقي للريدز 6 نقاط فقط للتتويج رسميا بلقب البطولة التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.





وكشفت تقارير انجليزية موعد عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج حيث قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن منتصف يونيو المقبل هو عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مرة أخري مع عودة التدريبات اواخر مايو ‏هناك إشارة قوية أخرى على أن الأندية تستعد لاستئناف الموسم حيث تم إرسال رسائل للاعبين توضح بالتفصيل ما هو مطلوب منهم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حيث حددت الأندية الخطوات التالية لعودة الدوري الإنجليزي في رسائل بالبريد الإلكتروني إلى لاعبيهم في الأسابيع الأخيرة وزودت الأندية اللاعبين بخطط تدريب منزلية بسبب الإغلاق التام لجميع الأنشطة و‏سيتم تزويد اللاعبين بخطط تدريب جديدة تهدف إلى زيادة مستويات لياقتهم البدنية من 5 مايو فصاعدًا. ينصح أحد الأندية لاعبيه بأنهم يتوقعون استئناف التدريبات الجماعية بحلول نهاية شهر مايو المقبل.