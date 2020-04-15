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آخر تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:49 ص
علي ماهر حلمي
توقفت بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لأجل غير مسمى بعد وصولها الي الجولة التاسعة والعشرون بسبب انتشار فيروس كرونا في العالم والذي تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم وتأجيل بعضها.
وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة وبفارق 19 نقطة عن حامل لقب البطولة نادي مانشستر سيتي ويتبقي للريدز 6 نقاط فقط للتتويج رسميا بلقب البطولة التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.
وكشفت تقارير انجليزية موعد عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج حيث قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن منتصف يونيو المقبل هو عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مرة أخري مع عودة التدريبات اواخر مايو هناك إشارة قوية أخرى على أن الأندية تستعد لاستئناف الموسم حيث تم إرسال رسائل للاعبين توضح بالتفصيل ما هو مطلوب منهم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حيث حددت الأندية الخطوات التالية لعودة الدوري الإنجليزي في رسائل بالبريد الإلكتروني إلى لاعبيهم في الأسابيع الأخيرة وزودت الأندية اللاعبين بخطط تدريب منزلية بسبب الإغلاق التام لجميع الأنشطة وسيتم تزويد اللاعبين بخطط تدريب جديدة تهدف إلى زيادة مستويات لياقتهم البدنية من 5 مايو فصاعدًا. ينصح أحد الأندية لاعبيه بأنهم يتوقعون استئناف التدريبات الجماعية بحلول نهاية شهر مايو المقبل.
بينما كشفت مصادر من داخل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في الأسبوع الماضي أنه تم إبلاغ اللاعبين بالاستعداد للعودة في منتصف مايو إلى التدريبات الكاملة قبل استئناف الموسم في منتصف يونيو كما يُطلب من اللاعبين عدم مغادرة البلاد خلال الفترة الاخيرة من الموسم حتى اللاعبين الأجانب الذين قد يرغبون في العودة إلى بلادهم خلال هذه الفترة وتم نصحهم بشدة بعدم مغادرة المملكة المتحدة أولئك الذين يريدون السفر إلى الخارج يحتاجون إلى إذن خاص من أنديتهم ولكن تم إخبارهم بضمان عودتهم في غضون 48 ساعة إذا تغيرت الخطط.