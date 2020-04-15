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صفقات ليفربول المحتملة فى الصيف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
علب ماهر حلمي


أشارت العديد من التقارير الإنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بدأ في التفكير بصفقات فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق الذي في طريقه تحقيق بطولة الدورى الانجليزى الممتاز " بريميرليج ".


ويحتاج نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الفريق بثلاث صفقات أهمها في خط الهجوم لتعويض غياب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني اللذان يشاركا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وسيغبا عن النادي الإنجليزي لمدة شهر بالإضافة إلى مدافع تعويضا للرحيل المحتمل للاعب الكرواتي ديان لوفرين.


ووضعت ادارة نادي ليفربول الإنجليزي جناح نادي ولفرهامبتون الإنجليزي جوتا والمهاجم فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني بالإضافة إلي اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني هدفا للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليصبحوا بدلاء لثلاثي خط هجوم الفريق النجم الدولي السنغالي ساديو ماني ولاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو تحسبا لرحيل أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


يذكر نادي ليفربول الإنجليزي يحتاج إلي نقطتين لحسم بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الذي توقف لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم مما أدى لوقف وتأجيل العديد من الأنشطة الرياضية حول العالم.

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