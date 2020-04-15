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هاني شاكر يعلن أغنية "الجيش الأبيض" خلال أيام

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:51 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

يستعد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة والتي تحمل اسم "الجيش الأبيض" حيث نشر البوستر الدعائي للأغنية وعلق قائلًا: "خلال أيام أغنية الجيش الأبيض".

الأغنية كلمات أمير طعيمة، الحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد وإخراج هنا حافظ.

في سياق آخر، طرح هاني شاكر مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ادعوا لمصر"، دعمًا لما يحدث في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير.

والجدير بالذكر أن هاني شاكر انتهى مؤخرًا من تصوير كليب جديد يحمل اسم " كيف بتنسي"، وهي فكرة من ألحان وليد توفيق، و إخراج هنا حافظ،ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر يويتوب والقنوات الفضائية.

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