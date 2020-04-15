فايلر يطلب عودة هذا الثلاثي من الإعارة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على عودة ثلاثي الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقرر فايلر عودة محمد شريف صانع ألعاب إنبي وناصر ماهر لاعب سموحة، من أجل تدعيم الجبهة الهجومية مع بداية الموسم الجديد.





وقدم الثنائي فترة مميزة مع أنديتهم قبل توقف النشاط الرياضي، حيث يعد محمد شريف واحد من هدافي الدوري الحالي، فيما يعتبر ناصر ماهر أحد أبرز اللاعبين في المسابقة.





كما قرر فايلر، إستعادة أكرم توفيق من صفوف الجونة بعد ظهوره بمستوى مميز رفقة ناديه، ورغبة في تعويض رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم الجاري.



