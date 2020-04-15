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صابرين تطرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل "ليالينا"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

طرحت الفنانة صابرين البوستر الدعائي لمسلسل "ليالينا" والتي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2020 وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائلة: "ليالينا 80.. سينرچي أحمد عبدالفتاح، أحمد صالح رمضان 2020، كما ظهرت بالبوستر برفقة غادة عادل، إياد نصار وخالد الصاوي".

وانهالت تعليقات متابعيها منهم الفتانة هبة مجدي والتي وجهت لها رسالة تهنئة قائلة مبروك شغل عالي واضح جداً منه مسلسل مهم، والفتانة هاجر الشرنوبي وعلقت قائلة هتكسري الدنيا.

ومسلسل "ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضي بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوي الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هي ودافنشي" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

للمرة الثانية على التوالي يجمع بين المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصري على قناة الحياة العام الماضي، وشارك في بطولته بجانب ماجد المصري كوكبة كبيرة من النجوم وأبرزهم دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.


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