محمد صلاح يسخر من لوفرين واللاعب يرد



محمد الدمتناوي





سخر الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، من المدافع الكرواتي ديان لوفرين زميله في الفريق.



حيث لا زال اللاعبين يواصلان سلسلة المناوشات الكوميديه مع بعضهم البعض، منذ انتقال محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017.





حيث نشر لوفرين صورة له عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء احتفاله بهدف التأهل الذي سجله أمام بوروسيا دورتموند في ربع نهائي الدوري الأوروبي عام 2016.





وكتب لوفرين على الصورة:" 4 سنوات مرت، واحدة من أفضل اللحظات".





ليرد بعدها محمد صلاح ساخراً من لوفرين، قائلا: "هل تقصد أنها اللحظة الجيدة الوحيدة؟".





بيرد لوفرين: "مازلت أنتظر لحظتك الكبيرة.. الآن أصبحت 1/1"، في إشارة للتحديات المتواصلة بينهما.