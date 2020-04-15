بعد انضمامها لـ"تيك توك".. الجمهور يشيد بمواهب يارا





انضمت النجمة اللبنانية يارا، لقائمة النجوم الذين شاركوا بمجموعة من الفيديوهات الكوميدية عبر تطبيق "تيك توك" وذلك بهدف التخفيف عن الجمهور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم.وشارك رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليارا من "تيك توك" وهي تجسد مشهدًا كوميديًا من أحد الأفلام المصرية، وأشادوا بخفة ظلها وجمالها ومواهبها الأخرى التي تتمتع بها بجانب الغناء.يذكر أن أحدث أعمال يارا بعنوان "حبيبي يا"، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أصايل، ومن ألحان البحر، ومن توزيع حاتم منصور.