هيفاء وهبي ضيفة الحلقة الختامية لبرنامج "منا وجر" الأسبوع المقبل





تحل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ضيفة عبر برنامج "منا وجر"، الذي يذاع عبر شاشة "MTV" اللبنانية من تقديم الإعلامي بيار رباط.ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج خبر الاستضافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة أنها ستكون الحلقة الختامية للبرنامج لحلول شهر رمضان المبارك.من جانب آخر، أثارت هيفاء وهبي ضجة كبيرة بعد ظهورها مع الفنانة إليسا في فيديو كليب جديد بعنوان "هغني كمان وكمان" التي طرحته ضمن ألبومها الجديد.وأشاد عدد كبير من الفنانين والجمهور بالروح الايجابية التي نثرتها هيفاء واليسا من خلال الكليب.