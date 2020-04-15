شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر منذ سنوات للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وكان يعتبر أول ظهور لها إعلاميًا مع محمد جفال والذي نشر فيديو المقابلة عبر حساباته الرسمية.وظهرت هيفاء وهبي بملامح مختلفة عن اللوك الخاص بها حاليًا، وأعرب محبيها عن إعجابهم بجمالها وخجلها الذي كان ملحوظ طوال المقابلة.من جانب آخر، أثارت هيفاء وهبي ضجة كبيرة بعد ظهورها مع الفنانة إليسا في فيديو كليب جديد بعنوان "هغني كمان وكمان" التي طرحته ضمن ألبومها الجديد.وأشاد عدد كبير من الفنانين والجمهور بالروح الايجابية التي نثرتها هيفاء واليسا من خلال الكليب.