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محمد فضل شاكر يسجل هدف المليون الأول في مرمى جديده "خلصت القصة"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حقق كليب أغنية "خلصت" القصة للفنان اللبناني محمد فضل شاكر المليون الأول من حيث نسبة المشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحرص محمد شاكر على توجيه رسالة محبة لجمهوره وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلًا: ‏"مليون شكرًا لكل حدا ساعدني بالعمل وأسعدني بتعليقاته ودعمه".

وحققت الأغنية الجديدة له نجاحات واسعة وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور الذي أعرب عن إعجابه بها وباحساس محمد شاكر في غنائها.

يذكر أن خلصت القصة ‏من كلمات: زياد جديد وألحان: شادي جرور وتوزيع: رواد همدر.

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