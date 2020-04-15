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ينتمي لعائلة فنية واعتزل تأليف الأغاني مؤخرًا.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيمن بهجت قمر في عيد ميلاده

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يحتفل اليوم الوسط الفني بميلاد أسطورة الشعر الغنائي في مصر الشاعر "أيمن بهجت قمر''، الذي ينتمي لعائلة فنية فوالده كان كاتبا عظيما في الفن المسرحي.

ويعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات في حياته.

1- ولد في مدينة القاهرة يوم 15 ابريل عام 1974م، من مواليد برج الحمل.

2- بدأ مسيرته عن طريق تأليف أغاني للإعلانات التليفزيونية.

3- لمع صيته عن طريق مقابلته مع الملحن حسن دنيا الذي خاض بواسطته الى المجال الفني.

4- قدم العديد من الألبومات الغنائية للعديد من المطربين ومن هذه الأعمال ده لو اتساب، انت مغرور، يهمك في ايه، خدني الحنين، يا طبطب وأدلع، واحدة واحدة.

5- شارك في تقديم أغاني في الأعمال الفنية منها مين حبيب بابا، أجدع صحاب، كدة رضا، الدنيا دي، جت بظروفها، عمري ما أستنيت حد، القاتل.

6- أعلن إعتزاله لتأليف الأغاني من قبل بعد طرح أغنيته التي تحمل اسم "مهرجان".

7- قام بتأليف عدة أعمال فنية منها أسف على الازعاج، إكس لارج، ابن القنصل، من 30 سنة، سمير أبو النيل، البدلة.

8- ألف كلمات أغاني لتتر المسلسلات منها حدوتة مرة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، رحيم، أبو عمر المصري، اللهم اني صائم، الطوفان، عائلة ويزو، قوت القلوب.



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