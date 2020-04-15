عزيز الشافعي لـ"الفجر الفني": سعيد بنجاح أغنية "شد اللحاف".. وهذا ما أفعله في فترة الحجر المنزلي





أعرب الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته بردود أفعال الجمهور على أغنيته "شد اللحاف" والذي طرحها بهدف اسداء النصيحة للجمهور للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال عزيز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يتمنى أن يأخذ الجمهور يأخذوا بكلامه ويبتعدوا عن التجمعات، موضحًا أنه سعيد لأن الجمهور تقبلها وقاموا بنشرها وتفاعلوا معها بشكل كبير.وأما عن كيفية قضاء وقته في فترة الحجر المنزلي، كشف عزيز أنه طوال الوقت داخل الأستديو وعندما يقترب وقت حظر التجول يعود إلى منزله.جدير بالذكر أن عزيز الشافعي كان قد تعاون مؤخرًا مع الفنان مدحت صالح من خلال أغنية بعنوان "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، وهي من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.