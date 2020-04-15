Advertisements

عزيز الشافعي لـ"الفجر الفني": سعيد بنجاح أغنية "شد اللحاف".. وهذا ما أفعله في فترة الحجر المنزلي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعرب الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته بردود أفعال الجمهور على أغنيته "شد اللحاف" والذي طرحها بهدف اسداء النصيحة للجمهور للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال عزيز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يتمنى أن يأخذ الجمهور يأخذوا بكلامه ويبتعدوا عن التجمعات، موضحًا أنه سعيد لأن الجمهور تقبلها وقاموا بنشرها وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وأما عن كيفية قضاء وقته في فترة الحجر المنزلي، كشف عزيز أنه طوال الوقت داخل الأستديو وعندما يقترب وقت حظر التجول يعود إلى منزله.

جدير بالذكر أن عزيز الشافعي كان قد تعاون مؤخرًا مع الفنان مدحت صالح من خلال أغنية بعنوان "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، وهي من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

أخبار تهمك

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ ساعة و 11 دقيقة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ يوم

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 10 ساعة

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 8 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:17 ص

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

06:23 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي