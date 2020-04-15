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خاص - عفاف شعيب لـ"الفجر الفني": الشيخ الشعراوي سمح لي بالتمثيل وقال لي طالما حاجة مفيدة فهو حلال

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أبدت الفنانة القديرة عفاف شعيب، رأيها في مسألة الآراء التي تقول أن الفن حرام، مؤكدة أنه إذا تم استخدامه بشكل صحيح بالطبع لا يكون محرمًا.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلة: "الفن لو هنستعمله صح مش حرام، بدليل عندما ذهبت للشيخ الشعراوي وقلت له طلبوني عشان أمثل بالحجاب فرد عليا وقال لي وماله يابنتي طالما هتقدمي شئ محترم ومفيد للناس ولكن لو غير ذلك بلاش".

وتابعت حديثها قائلة: "الفن المهم هنستخدمه إزاي، هناك فن يقدم رسالة إيجابية للجمهور مثلما حدث في ختم النمر"، متمنية من كل الفناني أن يسخروا فنهم ومواهبهم لتوجيه رسائل توعوية للبنات والشباب.

وعقبت على ظاهرة خلع الفنانات للحجاب، مؤكدة أن كل شخص حر في تصرفاته قائلة: "كل واحد حر".

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