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التفاصيل الكاملة لأزمة النقاز والزمالك

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث أنيس بن ميم محامي التونسي الدولي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، عن صدور حكم من الفيفا لصالح اللاعب بشأن تغريم نادي الزمالك.


حيث أكد أنيس بن ميم أن حمدي النقاز رحل عن الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخره، وأن قرار الفيفا قد أصدر بتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار، وتهديده بالحرمان من التعاقدات حال عدم تنفيذ الحكم، لمدة فترتي انتقالات.


لكن أمير مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، أكد أن أبناء ميت عقبة لم يصل إليهم أي مخاطبات من الفيفا بشأن الحكم ولا صحة لوكيل حمدي النقاز.


وأكد أمير مرتضى عن صحة موقف نادي الزمالك، خاصه أن اللاعب لم يبرر موقفه من الرحيل عن الزمالك في ذلك الوقت.



وكان حمدي النقاز قد خاض فترة احتراف قصيره في الدوري الليتواني، لكنه رحيل عن الفريق قبل توقف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا.

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