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آخر تطورات عودة الدوري الألماني من الإيقاف بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي





ينتظر الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية، قرار العودة من التوقف، بسبب فيروس كورونا المستجد.



وقرر الإتحاد الألماني لكرة القدم تعليق البطولة منذ يوم 18 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا.



وتم طرح موعد 30 أبريل القادم كموعد أولي لعودة النشاط، إلا أن عدم استقرار الأوضاع دفع المسؤولين في ألمانيا لمد فكرة التأجيل حتى إشعار آخر.



ووفقاً لآخر التقارير الواردة من ألمانيا، فإن الدوري الألماني قد يعود للحياة في يوم التاسع من مايو القادم، بدون جماهير.



وذكرت صحيفة " بيلد " الألمانية، أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم " بوندزليجا " اجتمعت منذ أيام قليلة، واتفقت بشكل مبدأي على استئناف البطولة دون جماهير.


وسيتم استئناف الدرجة الأولى والدرجة الثانية في يوم 9 مايو، على أن يتم استئناف الدرجة الثالثة يوم 16 مايو.





وبالفعل قررت بعض أندية ألمانيا استئناف التدريبات تحسباً لعودة النشاط الكروي، حيث قامت بعض الأندية ببدء حصص تدريبية خفيفة، على رأسها ناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.




يذكر أن ألمانيا ضمن أكثر دول العالم حالياً، من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا.

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