آخرهم فيلايني .. آخر النجم التي تماثلت للشفاء من كورونا









انضم البلجيكي مروان فيلايني، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ونادي " شاندونج ليونينج " الصيني، لقائمة النجوم التي تغلبت على فيروس كورونا المستجد.







وغادر فيلايني المستشفى الذي كان يعالج به في الصين يوم أمس، بعد أن جاءت آخر فحوصاته سلبية.







وكان فيلايني قد أعلن إصابته بالمرض في وقت سابق، ليدخل في فترة عزل إجباري بإحدى المستشفيات في الصين.







وكان أسطورة نادي ميلان باولو مالديني، ونجله دانييل لاعب الفريق الحالي، قد أعلنا تماثلهما للشفاء من الفيروس في وقت سابق، بعد أن أعلنا إصابتها بالمرض قبل عدة أسابيع.







كما تماثل للشفاء الحارس التركي " روشتو ريشيبير " حارس نادي برشلونة السابق من المرض، بعض قضاء فترة العزل في تركيا.









وإنضم ثلاثي فيورنتينا، جيرمان بادزيلا وباتريك كوتروني ودوسان فلاهوفيتش لقائمة المتعافين، بعد أن أعلن النادي الإيطالي، أن آخر التحاليل التي خضعوا لها جاءت سلبية.