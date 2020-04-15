Advertisements

آخرهم فيلايني .. آخر النجم التي تماثلت للشفاء من كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي




انضم البلجيكي مروان فيلايني، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ونادي " شاندونج ليونينج " الصيني، لقائمة النجوم التي تغلبت على فيروس كورونا المستجد.



وغادر فيلايني المستشفى الذي كان يعالج به في الصين يوم أمس، بعد أن جاءت آخر فحوصاته سلبية.



وكان فيلايني قد أعلن إصابته بالمرض في وقت سابق، ليدخل في فترة عزل إجباري بإحدى المستشفيات في الصين.



وكان أسطورة نادي ميلان باولو مالديني، ونجله دانييل لاعب الفريق الحالي، قد أعلنا تماثلهما للشفاء من الفيروس في وقت سابق، بعد أن أعلنا إصابتها بالمرض قبل عدة أسابيع.



كما تماثل للشفاء الحارس التركي " روشتو ريشيبير " حارس نادي برشلونة السابق من المرض، بعض قضاء فترة العزل في تركيا.




وإنضم ثلاثي فيورنتينا، جيرمان بادزيلا وباتريك كوتروني ودوسان فلاهوفيتش لقائمة المتعافين، بعد أن أعلن النادي الإيطالي، أن آخر التحاليل التي خضعوا لها جاءت سلبية.




وكان لاعب تشيلسي " كالوم هودسون أودوي " قد أعلن شفائه من المرض، بعد أن تم عزله لعدة أسابيع، بعد أن أعلن " ميكيل أرتيتا " مدرب أرسنال تعافيه من الفيروس بشكل كامل.

أخبار تهمك

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبير أمني عن حادث الأميرية الإرهابي: خلية شديدة الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير يحسم مستقبل سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

منذ حوالي 16 ساعة

توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويوقف تمويلها (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

منذ حوالي 11 ساعة

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

منذ ساعة و 9 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس مجلس الوزراء بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل تصفية 7 عناصر إرهابية في خلية الأميرية

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول ظهور إعلامي لهيفاء وهبي.. هل تغيرت ملامحها؟ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر صورة المقدم محمد فوزي شهيد الأمن الوطني بالأميرية

منذ حوالي 10 ساعة

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:17 ص

أسرة شهيد "واقعة الأميرية" ينتظرون وصول الجثمان بدمنهور (صور)

الأوقاف تحذر من صفحات الإخوان: المساجد مغلقة ولن تفتح الآن

06:23 ص

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

01:45 ص

عاجل.. ننشر اسم شهيد الأمن الوطنى خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين بالأميرية

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي