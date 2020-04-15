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بروفايل.. محمود الخطيب «أسطورة» لن تكرر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

لا شك أن الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واحد من أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ الرياضة المصرية لمهاراته الفائقة وأهدافه الغزيرة مع المارد الأحمر في السبعينيات والثمانينات.



كورونا يوقف مسيرة محمود الخطيب مع الأهلي

البداية من الوقت الحالي حيث توقف فيروس كورونا المستجد المعروف بـ "COVID - 19" مسيرة محمود الخطيب نحو حصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا ، كرئيس للنادي الأهلي ، حيث يتصدر الأحمر الترتيب المحلي بفارق 20 نقطة عن أقرب الملاحقين كما تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي لدور نصف نهائي البطولة الأفريقية.



ألقاب وإنجازات محمود الخطيب

ويأخذ موقع الفجر الرياضي متابعيه الكرام من عشاق الكرة المصرية في جولة مع ألقاب وإنجازات الأسطورة المصرية محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد أبرز لاعبيه على مدار التاريخ الأحمر بواقع بطولات جماعية وألقاب فريدة مميزة.


- أرجل الخطيب تسطر اسم "بيبو" أسطورة الأهلي

موهبة محمود الخطيب الفزة كلاعب كرة القدم لا يختلف عليها اثنان من مشجعي كرة القدم المصرية حيث كان "بيبو" واحد من أشهر الهدافين في تاريخ الدوري المصري خلال حقبته في السبعينيات والثمانينات.


سجل محمود الخطيب طوال تاريخيه الكروي مع النادي الأهلي 136 هدف بواقع 108 في مسابقة الدوري المصري الممتاز كأحد رواد نادي المئة ، و 28 هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا.


حضر الخطيب مع النادي الأهلي 10 بطولات دوري مصري ، 5 كأس مصر ، 2 دوري أبطال أفريقيا ، و بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية.


مع منتخب مصر حضر محمود الخطيب بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 1986.


- ألقاب فردية تكلل موهبة الرأس الذهبية والأرجل المهارية وعقيلة كرة القدم الفذة


جوائز محمود الخطيب التي حصدها على مدار تاريخه الكروي لم تكن عادلة في حق موهبته الكروية الفذة حيث حضر رئيس الأهلي الآتي: -


-أفضل لاعب أفريقي في موسم 1983

- مهاجم فريق البطولة في كأس الأمم الأفريقية موسم 1980

- واحد من أساطير الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

- هداف الدوري المصري الممتاز في موسمي 1977-78 ، 1980-81 بواقع 11 هدف.

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